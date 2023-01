LeBron James et Kevin Durant dominent les votes pour le All-Star Game

Depuis trois semaines, les fans du monde entier peuvent voter pour choisir les joueurs qui seront titulaires pour le All-Star Game, disputé à Utah le 19 février prochain. La semaine passée, pour le premier décompte des votes, LeBron James et Kevin Durant étaient en tête. Une semaine après, rien n'a changé puisque les deux stars dominent toujours les votes et affichent chacune plus de 4.5 millions de suffrages.

Pour les joueurs de la conférence Ouest, si on en restait là, James serait accompagné de Nikola Jokic et Anthony Davis à l'intérieur, puis de Luka Doncic et Stephen Curry à l'extérieur. Pour les joueurs de la conférence Est, Durant serait entouré de Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Kyrie Irving et Donovan Mitchell.

L'information de cette semaine, c'est donc que l'ailier de Boston a dépassé Joel Embiid. Le pivot des Sixers était devant lui il y a sept jours. La course entre les deux hommes sera sans doute très serrée (moins de 35 000 voix d'écart actuellement). Tout comme celle à l'Ouest entre Anthony Davis, blessé depuis plusieurs semaines, et son poursuivant Zion Williamson, lui aussi à l'infirmerie actuellement, qui ne sont séparés que de 100 000 voix.

Les votes se terminent le 21 janvier et le poids des fans dans le choix des titulaires est de 50 %. Les 50 % restants sont dans les mains des joueurs et d'un panel de médias (25 % chacun). Quant aux remplaçants, ils seront désignés par les trente coaches de la ligue.