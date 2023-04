LeBron James doit une revanche aux Lakers

Les Lakers avaient une opportunité de conclure la série à Memphis dans ce Game 6. Mais LeBron James, si brillant dans le précédent match avec 22 points et 20 rebonds, n'a pas été vraiment au rendez-vous. Il n'a compilé que 15 points, 10 rebonds et 5 passes. Surtout, le joueur de Los Angeles a été très maladroit avec un 5/17 au shoot, 1/9 à 3-pts, sans oublier les cinq ballons qu'il a perdus. Un soir sans donc.

« J’ai merdé. Je serai meilleur dans le Game 6 », annonce-t-il. « Je dois être meilleur, ça commence avec moi. Là, je n’ai pas été bon du tout. Ma défense était plutôt bonne, mais en attaque, je n’y étais pas. »

Le quadruple champion a reçu le soutien d'Anthony Davis, excellent lui dans cette défaite avec 31 points et 19 rebonds. « Je baissais la tête et il me disait de garder la tête haute », rappelle l'intérieur quand il est passé à coté du Game 2. « J’ai utilisé le même message pour lui dans cette rencontre. Il a marqué plus de points que quiconque dans la ligue, il est le meilleur joueur de l’histoire, donc ça va aller. Il va s’ajuster, il sera meilleur. Notre équipe aussi. On aura une nouvelle opportunité de conclure vendredi soir. »

Les Lakers auront une nouvelle balle de match dans le Game 6 et Darvin Ham prévient que, pour éliminer les Grizzlies, ses troupes auront besoin « d’un grand James ».