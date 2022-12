LeBron James dépasse Magic Johnson pour devenir le 6e meilleur passeur de l'histoire

« Je ne me compare pas à Magic dans cette franchise… Ce qu’il a fait, c’est… pffff… Lui, Worthy, Kobe, Shaq… Ces gars-là symbolisent cette franchise, mais c’est simplement cool, comme toujours, de voir mon nom aux côtés des plus grands ». C'est ce qu'avait déclaré LeBron cette semaine en apprenant qu'il allait bientôt dépasser Magic Johnson au classement des meilleurs passeurs de la NBA.

C'est chose faite depuis cette nuit, et LeBron y a mis la manière puisqu'il a distribué 11 passes dans la victoire des Lakers à Milwaukee. C'est tout simplement la plus belle victoire des Lakers cette saison, et elle s'accompagne d'une nouvelle réussite personnelle avec cette 10 144e passe en carrière. LeBron devient du même coup le 6e passeur le plus prolifique de l’histoire de la ligue, et il ne devrait pas tarder à grimper de deux échelons puisque Mark Jackson (4e) et Steve Nash (5e) ont moins de 200 passes de plus que lui. Mais rien ne vaut de dépasser Magic, surtout quand on joue aux Lakers, et qu'on a le même altruisme.

Et bientôt le grand Kareem...

« La façon dont Magic abordait le jeu était très contagieuse » rappelle le quadruple champion NBA. « Ses coéquipiers adoraient jouer avec lui parce que son bonheur était de faire des passes et de donner le ballon aux autres. Il était toujours enthousiaste à l’idée de voir ses coéquipiers devenir de grands joueurs, et j’ai toujours eu l’impression que c’était le cas. »

A bientôt 38 ans, LeBron James ne cesse de grimper dans les différents classements, et si tout va bien, il devrait devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, et ainsi dépasser le mythique Kareem Abdul-Jabbar. S'il conserve sa moyenne actuelle, soit environ 26 points par match, ce sera effectif en février. Ce sera alors sa plus grande réussite personnelle car on pensait ce record intouchable !