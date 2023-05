LeBron James bientôt opéré du pied ?

Touché au pied fin février, LeBron James avait manqué un mois de compétition ! Ce qui n'avait pas empêché les Lakers de remonter la pente et d'arracher leur place en playoffs, après un passage par le "play-in". A l'époque, la star des Lakers avait expliqué qu'il avait rencontré le "LeBron James des pieds" pour éviter de se faire opérer.

Lundi, on a appris que LeBron avait repris la compétition sans être guéri, et il va sans doute être contraint de passer sur le billard cet été. Selon The Athletic, le quadruple champion NBA souffre d'une déchirure d'un tendon au pied droit, et il a donc terminé la saison, playoffs compris, avec cette blessure ! Quand on voit son niveau de jeu, c'est évidemment très impressionnant.

Après l'élimination face aux Nuggets, LeBron James avait expliqué qu'il allait prendre du recul et réfléchir à la suite de sa carrière. On a évoqué une retraite, mais tout simplement s'agissait-il de se faire opérer du pied. Ce qui signifierait une absence de plusieurs mois, et peut-être ne sera-t-il pas en tenue pour la reprise en octobre prochain.