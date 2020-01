LeBron à la poursuite de Kobe

Trois jours après une humiliante défaite à Boston (139-107), chez leur rival historique, les Lakers ont enchaîné jeudi soir un deuxième succès de rang, au lendemain de leur succès contre les Knicks au Madison Square Garden (92-100). Et après Manhattan, c’est à Brooklyn que LeBron James et ses coéquipiers se sont imposés, l’emportant au final 128-113.



Le "King", qui a compilé 27 points, 12 rebonds et 10 passes, a signé son 10e triple-double de la saison, et n’est désormais plus qu’à 17 points de Kobe Bryant (33643 points), troisième au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA, derrière Karl Malone (36928) et Kareem Abdul-Jabbar (38387).



Mais ce n’est pas tout. Puisqu’on a également appris dans la soirée l’identité des titulaires du All-Star Game. Et là encore, James, qui est le joueur à avoir reçu le plus de voix, est lancé à la poursuite des deux légendes des Lakers. Car celui qui sera de nouveau capitaine va honorer, à Chicago le 16 février, sa 16e sélection pour le match des étoiles. Et seuls Abdul-Jabbar (19) et Bryant (18) ont fait mieux. Plus intéressé par le All-Star Game

Interrogé après le succès contre les Nets, il semblait d’ailleurs plus penser au All-Star Game qu’à ce nombre de points inscrits en carrière. "C’est toujours très sympa de figurer ou d’être cité avec ces légendes. Mais pour ce qui est des points, je ne sais pas. Ça ne représente pas grand-chose pour moi", a-t-il ainsi admis, avant de s’enthousiasmer pour ce rendez-vous de février où les Lakers se déplaceront en nombre.



Car Anthony Davis (16 points et 11 rebonds) et Dwight Howard (14 points et 12 rebonds), qui ont tous les deux signé un double-double jeudi, y seront, le premier en tant que titulaire et le deuxième pour son retour au Slam Dunk Contest, douze années après sa victoire dans l'épreuve. Et leur entraîneur Frank Vogel, à la tête du meilleur bilan de la conférence Ouest, également.



"Les fans des Lakers peuvent être fiers, c’est vraiment très cool", a-t-il ainsi lancé, avant de plaisanter sur une éventuelle sélection dans son équipe de Davis, puisque ce sont désormais les capitaines qui choisissent leurs coéquipiers : "C’est dur. Mais je n’ai pas à le sélectionner. Je ne l’aime même pas."