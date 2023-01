Le plateau complet du Rising Stars Challenge dévoilé

La NBA commence à dévoiler les festivités du All-Star Weekend avec l’annonce du plateau du Rising Stars Challenge, qui regroupe les meilleurs rookies et sophomores et désormais joueurs de G-League.

Pour les rookies, on va ainsi retrouver Paolo Banchero, Bennedict Mathurin, Jabari Smith Jr, Keegan Murray, Jaden Ivey, Jeremy Sochan, Jalen Williams, Jalen Duren, AJ Griffin, Walker Kessler et Andrew Nembhard (seul joueur drafté au second tour).

Côté sophomores, il y aura logiquement Scottie Barnes, Evan Mobley, Jalen Green, Josh Giddey, Franz Wagner, Alperen Sengun, Trey Murphy III, Quentin Grimes, Bones Hyland et Jose Alvarado (seul joueur non-drafté du lot).

Enfin, pour les joueurs de G-League, on notera la présence de Scoot Henderson et du Français Sidy Cissoko. Ils seront accompagnés de Kenneth Lofton Jr,, Mac McClung, Scotty Pippen Jr, Leonard Miller et Mojave King.

Cette édition utilisera encore le format du « Elam Ending », dans un tournoi mettant aux prises quatre équipes composées de sept joueurs chacune (avec des effectifs déterminés après une Draft). À noter que les capitaines des quatre équipes seront des anciennes stars de la NBA : Pau Gasol, Deron Williams, Jason Terry et enfin Joakim Noah.