Le message de Mbappé pour Parker

En matière de précocité, il n’a évidemment pas grand-chose à envier à Tony Parker. Tandis que l’ancien pensionnaire de l’INSEP s’est imposé chez les Spurs à seulement 19 ans, devenant champion NBA à 21 ans, Kylian Mbappé est notamment devenu champion du monde à seulement 19 ans, devenant même le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire un but en finale d’une Coupe du monde après un certain Pelé.

L’attaquant du PSG sait donc peut-être mieux que quiconque ce que représente de faire tomber les barrières comme a pu le faire TP à San Antonio. Mais également en équipe de France puisque l’attaquant du PSG a notamment insisté sur l’importance de l’ancienne légende des Spurs chez les Bleus.

"Tony, c’est une légende du sport français. Il a toujours incarné cette réussite à l’international. Il a représenté la France du mieux qu’il a pu et il a rendu fiers tous les Français, a-t-il ainsi confié dans un message vidéo diffusé avant la cérémonie. Je me souviens de son discours à la mi-temps de la demi-finale du championnat d’Europe 2013. Il a reboosté son équipe, il leur a remis la tête à l’endroit. C‘est l’une des clés qui leur a permis de gagner la médaille d’or. C'est l’un des nombreux moments clés de sa carrière et ça m’a vraiment impressionné."

Kylian Mbappé n’a pas été le seul à adresser un message à TP. Il en a été de même de Thierry Henry, Zinedine Zidane ou Pau Gasol.