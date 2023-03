Le mal-être de Luka Doncic

Sept victoires pour douze défaites. C'est le bilan des Mavericks depuis l'arrivée de Kyrie Irving, et cette nuit, face aux modestes Hornets, Dallas a subi son 3e revers de suite, et son 6e en huit matches. Les Mavericks sont passés dans le négatif (36v-38d) et ils pointent désormais à la 11e place de leur conférence. Virtuellement, ils ne sont pas même en position d'aller au "play-in".

Plus inquiétant encore, la frustration plus que visible de la superstar locale, Luka Doncic. « Je pense qu’on peut le voir sur le terrain… Parfois, j’ai l’impression que ce n’est pas moi… Je me contente d’être sur le terrain. J’avais l’habitude de m’amuser, de sourire sur le terrain, mais c’est devenu tellement frustrant pour de nombreuses raisons, et pas seulement à cause du basket ».

A écouter le Slovène, il souffre aussi de problèmes extra-sportifs, et c'est peut-être ce qui explique qu'il en a perdu son sourire et sa joie de jouer. « Il faut se battre, il faut se donner à fond » ajoute-t-il. « Ce n’est que ça… On doit prouver qu’on est motivé et ça commence par moi. Je dois me comporter en leader, en étant meilleur, en me donnant à fond. Cela dépend de moi. »

Pour Kyrie Irving, qui vient d'arriver, le groupe apprend encore à se connaître, et c'est ce qui expliquerait ces résultats décevants. « Nous sommes encore en train de nous découvrir mutuellement, de nous habituer à nos efforts, à nos attitudes et à notre tempérament. Et c’est pour de vrai. C’est dans la nature humaine… Que les gens le croient ou pas, mais dans le basket, la frontière est très mince entre gagner des matchs et faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, et perdre des matchs, que l’on se déchire et que l’on se pointe du doigt les autres. »