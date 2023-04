Le Jazz termine sa saison à domicile avec une victoire

Même en étant assurés de finir à la première place de la conférence Ouest, les Nuggets n'ont pas balancé ce match sans intérêt pour eux. La preuve : Nikola Jokic (6 points, 10 rebonds, 10 passes) et les titulaires étaient sur le parquet. En revanche, l'entame de rencontre a montré que Denver n'était clairement pas à fond non plus. Les Nuggets enchaînent les shoots ratés et en quelques minutes, ils ont déjà plus dix points de retard (32-19).

En deuxième quart-temps, Jokic, avec un panier et deux passes décisives, lance un 12-0 qui relance les Nuggets avant la pause (58 partout). Michael Porter Jr., dès les premiers instants de la seconde période, donne l'avantage aux siens, avec un panier primé. Kentavious Caldwell-Pope fait pareil et avec un 19-4, Denver prend les commandes (89-95).

Mais le Jazz a de la ressource. Sa défense de zone a limité l'attaque dans la raquette des troupes de Michael Malone. Ensuite, Ochai Agbaji (28 unités) est décisif avec trois paniers dans un 10-1 qui fait mal à Denver. Les Nuggets ne trouvent pas la solution et le Jazz s'impose 118-114 devant son public, pour la dernière fois de la saison. Utah brise aussi sa série noire de quatre revers de suite.