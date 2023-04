Le Heat perd Tyler Herro !

A l'Est, le Heat a créé la surprise de ce premier week-end de playoffs en s'imposant à Milwaukee, leader incontesté de la NBA pendant la saison régulière. Une rencontre qui a laissé des traces dans les deux camps. A Milwaukee, Giannis Antetokounmpo n'a joué que 11 minutes, victime d'une grosse chute sur le dos. Mais c'est pire à Miami puisque les coéquipiers de Jimmy Butler ont perdu Tyler Herro !

Sur un ballon qui traîne en fin de première mi-temps, le shooteur floridien s'est jeté au sol et sa main droite a heurté l'avant-bras de Grayson Allen. Le verdict est terrible : fracture du majeur et de l'annulaire ! Conséquence : il sera absent pendant quatre à six semaines !!! Dans le meilleur des cas, il reviendra mi-mai, au moment des finales de conférence. Si Miami est toujours en lice évidemment.

C'est un énorme coup dur pour le Heat puisqu'il le prive de son deuxième meilleur marqueur et de son premier danger dans les tirs extérieurs. Révélation de la "bulle" il y a trois ans quand le Heat avait atteint la finale NBA, Herro était aussi devenu un "playmaker" depuis cette année, et son absence va contraindre Erik Spoelstra à changer de stratégie. Va-t-il remettre Kyle Lowry dans le cinq de départ, ou faire du poste pour poste en relançant Duncan Robinson ?

Réponse mardi soir pour la deuxième manche, toujours à Milwaukee. Et peut-être que Giannis ne sera pas là côté Bucks...