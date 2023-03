Le Heat entame sa propre « March Madness »

Avec encore neuf matchs à jouer avant la fin de la saison régulière, le Heat ne sait pas encore exactement de quoi son avenir sera fait. Avec un bilan actuel de 39 victoires pour 34 défaites, l’équipe de Miami occupe la 7e place de sa conférence, synonyme de potentiel « play-in », face au 8e, dans l’optique de se qualifier en playoffs.

« Rien n’est simple cette saison, j’accepte le fait que ce ne soit pas facile, convient Erik Spoelstra dont la formation occupait la première place à l’issue de la saison passée. Et je l’ai dit à l’équipe : il faut l’accepter. C’est le chemin à suivre, cela ne signifie pas que c’est quelque chose de négatif. Il faut garder ça en tête, l’accepter et relever le défi. »

Le défi sera de tenter de remonter au classement, en grillant notamment la politesse aux Nets juste devant eux, qui comptent le même nombre de victoires mais deux défaites de moins. Et comme le hasard du calendrier fait bien les choses, le Heat affronte Brooklyn cette semaine, après un match face aux Knicks, 5èmes.

« Ce sera notre ‘March Madness’ et notre ‘April Madness’, compare ainsi Erik Spoelstra en référence au tournoi universitaire. Je vois des similarités entre les deux, c’est victoire obligatoire à chaque match. Si tu es un compétiteur, tu dois adorer ça. Peu importe comment on en est arrivés là, si tu es un compétiteur et que tu veux être testé, avoir l’opportunité d’être en conquête face aux autres, c’est de ça dont il s’agit. »