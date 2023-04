Le Heat élimine les Bulls et file en playoffs

Chicago sur une victoire ou Miami sur une défaite : quelle dynamique allait s'imposer dans le début de ce match décisif ? Ce sont les Floridiens qui entament le mieux la rencontre, avec Max Strus qui frappe déjà de loin. Jimmy Butler le seconde bien et Miami réussit son premier quart-temps face à une équipe en manque d’imagination (29-21).

Avec DeMar DeRozan et Alex Caruso, qui était déjà bon en premier quart-temps, les Bulls montrent un peu de résistance. Mais face à l'adresse de Strus, ils cèdent à la pause (49-44) et reprennent mal la seconde période, dominés par Butler notamment. Heureusement, avec un 12-2, les troupes de Billy Donovan recollent à la marque. Les deux équipes restent très proches à l'entame du dernier acte (68-67).

DeRozan (26 points), encore lui, donne même l'avantage à Chicago en dernier quart-temps. Miami revient et à moins de quatre minutes de la fin, sur un panier primé de Coby White, les Bulls prennent trois points d'avance. Puis plus rien ! Chicago et Zach LaVine, particulièrement maladroit (6/21 au shoot), déjouent totalement avec un petit point marqué et un affreux 0/7 au shoot pour finir ce match...

Max Strus (31 points à 7/12 à 3-pts) n'en demandait pas tant. Il inscrit un nouveau panier à 3-pts, le Heat s'impose à l'issue de ce "money time" bien maîtrisé (96-91) et file vers les playoffs pour affronter Milwaukee au premier tour. Les Bulls pourront longuement ruminer ces trois dernières minutes totalement ratées...