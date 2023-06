Le Heat dépassé dans les duels et au rebond

Bam Adebayo a dû se sentir bien seul cette nuit. Lors de la troisième manche de la finale NBA face aux Nuggets, le pivot du Heat a capté 17 points, soit… plus de la moitié de rebonds de son équipe. Pas un seul de ses coéquipiers n'a dépassé les quatre prises…

Le Heat a ainsi terminé avec seulement 33 rebonds, là où leurs adversaires en ont captés… 58. « C'est significatif de finir avec 25 rebonds de plus dans un match de finale. Et ce ne sont pas que les 21 rebonds de Nikola (Jokic). Aaron en a 10, Jamal 10, Michael 7, Christian (Braun) 4 », énumère Mike Malone.

De son côté, Erik Spoelstra regrette que son équipe ait perdu « de nombreuses batailles physiques sur les ballons qui traînent en l'air ou sur le parquet, tout au long du match, à des moments clés. (Les Nuggets) ont fait la différence à des moments de bascule. […] À notre meilleur, on trouve les moyens de le surmonter, de leur rendre la tâche difficile et de ne pas perdre l'écrasante majorité de ces batailles physiques. »

Comment expliquer une telle défaillance à ce stade de la compétition ? « Je ne peux pas répondre à cette question. Peut-être que c'est lié au fait d'être à domicile et qu'on pense avoir fait quelque chose, tente Jimmy Butler (2 rebonds). Je ne sais pas. C'est juste que ça ne peut pas arriver. Cela ne se reproduira pas. Cela commence par moi, je dois me focaliser sur l'aspect défensif. Je dois aller chercher les balles qui traînent. Si je commence à le faire, tout le monde devra suivre. »

« On est à notre meilleur quand on gagne ces batailles en premier, donc on peut cocher cette case, les batailles physiques, les ‘50/50 balls’, reprend Spoelstra dont l’équipe n’a perdu que quatre ballons dans la partie mais a terriblement manqué d’adresse (37%). On gagne ces batailles et on règle le reste en cours de route. »