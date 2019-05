Le gros coup des Raptors

Toronto s’est un peu plus rapproché de ses premières Finales NBA. En déplacement chez les Bucks alors que les deux équipes étaient à 2-2, les Raptors ont en effet remporté le match 5 (99-105), prenant ainsi l’avantage 3-2 avant de retrouver le Canada pour la sixième manche, samedi.

Et une fois encore, Kawhi Leonard aura été le principal artisan de cette victoire avec cette fois 35 points à 11 sur 25 aux tirs, 9 passes et 7 rebonds. Dans son sillage, Fred VanVleet a été d’une aide précieuse avec 21 points et un impressionnant 7 sur 9 à trois points, Kyle Lowry et Pascal Siakam ajoutant 17 et 14 points.

Côté Bucks, Giannis Antetokounmpo n’a pas démérité, compilant 24 points, 6 rebonds et 6 passes, mais a souffert de la comparaison avec Kawhi Leonard. A ses côtés, Eric Bledsoe et Malcom Brogdon ont assuré 20 et 18 points.