Le grand retour de Kawhi Leonard

Quinze mois après sa rupture d'un ligament croisé lors des playoffs 2021 dans la série face au Jazz, Kawhi Leonard n'a jamais été aussi proche d'un retour à la compétition avec les Clippers. Toute la semaine, on a vu des vidéos de ses entraînements, et cette fois, c'est officiel : il sera en tenue pour le début du camp d'entraînement des Clippers.

C'est Lawrence Frank, le président de la franchise, qui l'a annoncé. Selon lui, le double MVP des Finals "se sent bien" et il est désormais autorisé à s'entraîner normalement. Après quinze mois sans jouer, Leonard a même demandé à jouer les rencontres de présaison, histoire de retrouver le rythme avant le début de la saison. Autre bonne nouvelle, chez les Clippers, le rétablissement total de Paul George, l'autre grande vedette des Clippers.

Avec son duo All-Star, la deuxième équipe de Los Angeles nourrit de grandes ambitions, et les dirigeants ont choisi de miser sur la continuité avec les prolongations de contrat de Nicolas Batum et Ivica Zubac, et finalement un seul départ, celui d'Isaiah Hartenstein. Une seule recrue, au poste de meneur de jeu, avec John Wall. Comme Leonard, il sort d'une saison blanche mais pour d'autres raisons puisqu'il était dans un placard doré du côté de Houston.