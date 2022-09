Le futur tournoi NBA prend forme

Depuis plusieurs mois, et même plusieurs années la NBA, les propriétaires des franchises et le syndicat des joueurs discutent de la création d’un tournoi en pleine saison. L'idée est de s'inspirer des Coupes d'Europe de football avec des matches à élimination directe. La ligue est ainsi persuadée que cela pourrait donner du piment à la saison régulière, et l'expérience est déjà en cours en G-League, la ligue de développement de la NBA.

Selon The Athletic, les discussions avancent bien, et ce « In-Tournament » pourrait être mise en place dès 2023, et ce tournoi s'appuierait sur les matches de saison régulière disputés en octobre et novembre pour en extraire les huit meilleures équipes. Ces formations seraient alors qualifiées pour un tournoi à élimination directe qui aurait lieu en décembre. Une formule qui rappelle la Leaders Cup du championnat de France.

Des rencontres intégrées à la saison régulière

Pendant ce temps-là, les 22 autres équipes continueront de disputer la saison régulière. Tous les matches seraient inclus dans une saison régulière à 82 matches, à l’exception des finalistes qui joueraient un match de plus. Toujours selon The Athletic, la NBA et le syndicat discutent du montant des primes à distribuer pour les huit équipes qualifiées pour ce tournoi.

Car le seul intérêt de ce tournoi serait financier et on a évoqué une prime d'un million de dollars par joueur. C'est énorme puisque le vainqueur ne disputera que trois rencontres (quart-de-finale, demi-finale et finale). Autre inconnue : la gestion du calendrier puisque ce tournoi viendra se greffer dans la saison régulière, et il sera impossible, à l'avance, d'en connaître les participants et donc les affiches.