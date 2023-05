Le "flopping" dans le viseur de la NBA

Chaque année, un comité se réunit pour améliorer, par petites touches, le réglement des matches NBA, et cet été, la ligue entend s'attaquer au problème du "flopping". Derrière ce terme se cache cette tendance à exagérer des contacts pour récupérer une faute, et on pourrait parler de "simulation".

Actuellement, et après visionnage des images, la NBA sanctionne les joueurs après les rencontres avec des amendes qui s'échelonnent de 5 000 à 30 000 dollars en fonction des itérations, et les sanctions peuvent aller jusqu'à la suspension ! Pour l'instant, aucun joueur n'a été suspendu pour "flopping". Mais ce système de sanctions s'effectue a posteriori, et ça n'a donc aucune influence sur le résultat d'un match.

C'est pour cette raison que la NBA réfléchit à un système de sanction pendant les matches. Exactement comme dans le football européen où un joueur peut écoper d'un carton jaune pour "simulation". Selon The Athletic, l'idée serait de sanctionner un joueur capable de "flopping" par un lancer-franc de pénalité et sans doute une possession rendue à l’équipe adverse.

Comme toujours avec la NBA, une telle mesure sera d'abord testée, et on évoque une mise en application dès cet été, au moment des Summer leagues. Peut-être que la G-League, le laboratoire de la NBA en matière d'arbitrage, sera la prochaine étape, avant une arrivée en NBA. Pour cela, il faudra encore que le comité directeur, composé d'Adam Silver et des trente propriétaires, valide ce changement.