Le dernier hommage des Lakers à Kobe Bryant

"Personne ne gagnera ce soir. Kobe est parti. Sa famille ne le reverra plus. C’est juste du basket." Damian Lillard, encore auteur d’une prestation étincelante (48 points, 10 passes et 9 rebonds), a bien résumé l’état d’esprit des acteurs du match entre les Lakers et les Blazers vendredi soir. Un match où le sportif est passé au second plan, cinq jours après le décès de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère. La victoire (127-119) des visiteurs relève donc de l’anecdote, pour cette première sortie de la franchise californienne depuis le drame, qui a emporté neuf personnes, dont Gianna (13 ans), la deuxième fille du "Black Mamba".Au Staples Center, "la maison que Kobe a construite", les hommages se sont ainsi multipliés. Usher a d’abord entonné un vibrant "Amazing Grace", alors qu’une vidéo montrait à quel point cette tragique disparition a touché le sport mondial. Une autre vidéo retraçant la riche carrière du quintuple champion NBA a également été diffusée, pendant que le violoncelliste Ben Hong jouait "Amazing Grace". Les Boyz II Men ont ensuite interprété l’hymne national américain a capella, avant que LeBron James ne prenne la parole. Non sans avoir déchiré le message qu’il avait préparé, pour encore plus parler avec son cœur."On a tous le cœur brisé aujourd’hui. Mais Kobe nous a montré l’importance de la famille et depuis le début de la semaine, on a senti la force de la famille Lakers, a-t-il déclaré, très touché. On commémore 20 ans de larmes, de travail de détermination pour devenir le meilleur joueur possible. On célèbre le gamin qui est arrivé ici à 18 ans et s’est retiré à 38 ans et est probablement devenu le meilleur père qu’on a vu ces trois dernières années. Quand je suis arrivé en NBA, on a tout de suite été proches et il m’a donné son esprit de détermination pour réussir. Et aujourd’hui je veux continuer avec mes coéquipiers pour poursuivre son héritage. Comme le dirait Kobe Bryant : "Mamba Out". Mais on ne t’oubliera pas."24,2 secondes de silence ont ensuite été observées, 24 comme le deuxième numéro de Bryant (après le 8) et 2 comme celui de sa fille. Deux maillots qui recouvraient leurs chaises vides au premier rang. Et les joueurs de Frank Vogel ont effectué l’échauffement avec des maillots 24 et 8. Et après ? Menés de 6 points à la pause, les Angelenos, emmenés par Anthony Davis (37 points et 15 rebonds) et James (22 points, 10 passes et 8 rebonds), ont ensuite sombré, la faute à un Lillard auteur de 23 points dans le seul troisième quart. Mais comme le meneur originaire de Californie l’a bien souligné, l’essentiel était ailleurs.