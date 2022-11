Le comportement de DeMarcus Cousins « inquiète » les franchises NBA

« Pourquoi est-ce que je ne suis pas en NBA ? » Cette question, DeMarcus Cousins l’a posée à Bob Myers, le « general manager » des Warriors, en lui passant un coup de fil. Celui-ci avait engagé le pivot en juin 2018, après ses débuts avec les Kings puis son passage aux Pelicans, pour une saison personnelle raccourcie à 30 matchs mais avec une finale NBA perdue face aux Raptors.

« Et je lui ai répondu : ‘Tu veux savoir pourquoi ?’, poursuit le dirigeant des Californiens. Parce que les gens ont peur de la façon dont tu vas te comporter’. Et il me dit : ‘Pourquoi ?’ Et j’ai dit, ‘Quelle que soit la raison, c’est une réalité maintenant’. J’aime bien DeMarcus. Vous le connaissez peut-être. C’est juste que je ne peux pas lui en vouloir en raison de tout ce qu’il a traversé. »

Voilà qui expliquerait pourquoi le joueur de 32 ans a tant de mal à se stabiliser dans la grande ligue. Ces dernières années, le quadruple All-Star a en effet accumulé les changements d’écuries : Warriors donc, Rockets, Clippers, Bucks et enfin Nuggets. Avec à chaque fois, le sentiment qu’il se montre plutôt productif sur le terrain et ne fait pas beaucoup de vagues en dehors.

Direction Taïwan ?

Mais cette mauvaise réputation, de joueur colérique auprès des arbitres et compliqué à gérer dans un vestiaire, joue visiblement contre lui. Lui qui envisagerait de s’exiler à Taïwan aujourd'hui a récemment dit qu’on avait « une mauvaise perception » de lui.

« Comme quoi je serais un monstre colérique qui ne fait qu’intimider les gens, les frapper, qui ne peut pas être coaché et qui est un cancer dans un vestiaire. Je pense que tout ça est faux. J’ai joué pour coach John Calipari, un coach légendaire. J’étais plus que facile à coacher. Steve Kerr pourrait en témoigner, ainsi que coach Malone. […] J’ai géré beaucoup de choses de manière incorrecte, mais j’ai aussi appris de ces erreurs », a-t-il terminé.