Lancement de la Jr NBA League à Marseille

Depuis le 15 mars, la Jr NBA League s'est installée à Marseille. La NBA, en partenariat avec la FFBB (Federation Française de basket-ball) et l'UNSS (Union nationale du sport scolaire), a lancé cette Ligue qui réunira 25 équipes et 350 jeunes basketteurs de Marseille et sa région. Un évènement où l'ancien joueur NBA Mickaël Piétrus a fait une apparition à l'occasion de la draft, pour remettre les maillots aux enfants sélectionnés.

Après cette draft, la triple championne WNBA, Amaya Valdemoro, a participé à un stage "Her Time To Play" avec 30 jeunes filles de la région âgées de 13 à 18 ans. Le 16 mars, Amaya Valdemoro s'est rendue dans différentes écoles et clubs locaux pour participer à des séances de mentorat, de questions-réponses et d'entraînement avec plus de 150 jeunes.

Le coup d'envoi du championnat a démarré le 22 mars et les Finales sont prévues le 14 juin prochain.