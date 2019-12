Lakers : Et si LeBron James manquait son premier match de la saison ?

Mercredi dernier, face aux Pacers, les Lakers n'ont pas seulement vu leur impressionnante série de victoires en déplacement (quatorze) s'arrêter. Dans l'Indiana, les leaders de la Conférence Ouest devant les Clippers ont aussi perdu LeBron James. Certes, la superstar des Lakers a pu participer deux jours plus tard à Milwaukee au choc face aux Bucks, avec là encore une défaite (la deuxième consécutive) face à Giannis Antetokounmpo et les siens. Mais au retour du Wisconsin, sa blessure aurait rattrapé James, au point de mettre en suspens pour le moment sa participation au match de dimanche soir face à Denver pour le retour des Lakers dans leur antre du Staples Center. Touché aux pectoraux face aux Pacers, le « King » pourrait en effet ne pas être en état pour participer à cette rencontre à domicile face aux Nuggets, troisièmes de la conférence. A moins que Frank Vogel ne décide de ménager son meilleur joueur (dans le cadre de la mise au repos volontaire autorisée par la Ligue) pour lui permettre de récupérer et de retrouver la pleine possession de ses moyens avant le prochain rendez-vous. Vogel garde le mystère mais semble inquiet

Pour le moment, le coach des Lakers, interrogé à ce sujet sur ESPN, entretient le mystère, sans masquer pour autant d'ores et déjà une certaine inquiétude. « Si LeBron ne peut pas jouer dimanche, on aura besoin d’un effort collectif (...) On va dévoiler le cinq de départ et le reste dimanche, mais aucun joueur ne peut compenser tout ce qu’apporte LeBron pour notre équipe, et il faudra donc un effort collectif. » Une absence de James face à Denver dimanche soir aurait valeur de petit tremblement de terre, sachant que le numéro 23, au contraire notamment de son coéquipier de luxe Anthony Davis, n'a toujours pas manqué un match depuis le début de la saison. Une série qui pourrait s'interrompre elle aussi.