La zone du Heat ne fait pas peur aux Nuggets

Le Heat va-t-il autant utiliser sa zone face aux Nuggets, en Finals NBA, que face aux Celtics lors de la série précédente ? Ce n’est pas certain mais Denver se dit prêt.

« Je crois qu’ils utilisent la zone plus souvent que n’importe qui d’autre. Leur zone et la pression qu’ils exercent ont été déterminantes dans la dernière série contre Boston, ça a posé des problèmes à Boston », explique ainsi Mike Malone.

Pourtant, le coach est confiant.

« On a vu de la zone toute l’année. Je crois qu’on a l’une des attaques les plus efficaces. À l’heure actuelle, dans ces playoffs, notre efficacité est peut-être la meilleure pour une équipe qui participe aux finales. Nous sommes prêts ».

Pour Mike Malone, les joueurs NBA, notamment américains, ont tendance à « paniquer » face à la zone, une défense qu’ils affrontent peu dans les catégories de jeunes. L’avantage des Nuggets, c’est qu’ils ont l’arme parfaite anti-zone avec Nikola Jokic, un pivot passeur qui peut fixer la défense poste bas, et profiter des ouvertures poste haut.

« L’autre chose dont on parle est que si on appelle un système et qu’ils sont en zone, jouons le système. On n’est pas à l’université. Bam Adebayo ne peut pas rester dans la raquette. Il faut qu’il bouge à un moment ou à un autre », poursuit Mike Malone.