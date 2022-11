La salle du Heat va déjà changer de nom

L'année dernière, le monde des cryptomonnaies était arrivé en force dans l’univers NBA. Déjà à Los Angeles avec Crypto.com qui avait remplacé le mythique Staples Center des Lakers pour le « naming » de la salle, c'est-à-dire le nom qu'elle porte. Puis à Miami avec la nouvelle FTX Arena, et après un contrat signé entre l'entreprise et la franchise pour 135 millions de dollars sur 19 ans, afin de mettre son nom jusqu'en 2040 sur la salle de la franchise floridienne.

Sauf que 17 mois plus tard, tout ceci est déjà de l'histoire ancienne ou presque : FTX vient en effet de s'effondrer, son directeur général a présenté sa démission et l'entreprise est placée en faillite ! Forcément, l'accord avec le Heat n'est désormais plus valable. Un timing terrible puisque le logo de la plateforme de trading des cryptomonnaies venait tout juste d'être installé sur le toit de l'ancienne American Airlines Arena...

Par conséquent, la franchise championne NBA en 2006, 2012 et 2013 et encore finaliste en 2020, qui a qualifié « d’extrêmement décevants » ses rapports avec FTX, ne jouera donc plus dans la FTX Arena. Elle va désormais prendre, annonce-t-elle, « immédiatement des mesures pour mettre fin à nos relations commerciales avec FTX » et ainsi chercher un « un nouveau partenaire pour les droits d’appellation de la salle ».

L’entreprise FTX avait également signé plusieurs contrats avec d'autres acteurs de la NBA comme Stephen Curry et les Warriors, ou encore Shaquille O'Neal.