La salle du Heat change encore de nom

Le Heat ne jouera plus à la FTX Arena, et c'est effectif depuis le 11 janvier 2023. Selon le Miami Herald, le comté de Miami-Dade a obtenu une ordonnance du tribunal pour que la marque FTX soit dépossédée de ses droits de "naming" et toutes les références et publicités vont désormais pouvoir être enlevées.

Cette décision fait suite à la faillite de cette société spécialisée dans l'échange de cryptomonnaies, et l'inculpation de son P-dg, Sam Bankman-Fried, sous le coup de huit chefs d'accusation pour fraude et escroquerie. Pour mémoire, la franchise floridienne avait signé l’an dernier un contrat de « naming » de 19 ans avec cette société, moyennant 135 millions de dollars. Ce n'est qu'en octobre que les trois lettres étaient apparues sur le toit de l'ancienne American Airlines Arena. Elle ne s'y seront restées que quatre mois...

Les dirigeants du Heat et les autorités du comté vont désormais se mettre en quête d'un nouveau sponsor, et dans l'attente d'un nouveau contrat de "naming", Jimmy Butler et ses coéquipiers joueront à "The Arena".