La revente des Suns validée par la NBA

Les Suns ont un nouveau propriétaire. L’homme d’affaires Mat Ishbia, milliardaire américain, spécialisé dans le prêt sur hypothèque avec sa société United Wholesale Mortgage, a racheté 57% du club de l’Arizona, ce qui lui en offre le contrôle effectif, pour un montant de 2,3 milliards de dollars.

Les autres propriétaires de la ligue ont approuvé à l’unanimité la transaction, même si Dan Gilbert, le patron des Cavaliers, s’est abstenu. Il faut noter que Mat Ishbia et lui sont des concurrents directs sur le marché des hypothèques aux États-Unis, étant à la tête des deux plus grosses entreprises du secteur.

Pour l’ancien propriétaire de la franchise, Robert Sarver, suspendu un an par la NBA pour ses actes et commentaires sexistes, ainsi que l’emploi de termes racistes, la vente de ses 37% du club va lui rapporter 1,5 milliard de dollars. Et, même après avoir payé les taxes, il va donc faire une belle plus-value, après avoir racheté le club pour 401 millions en 2004.

En amont du vote des propriétaires, le PDG de l’ancienne équipe dirigeante, Jason Rowley, a démissionné. De nombreuses accusations concernant ses écarts de comportement avec des salariés de la franchise avaient été rendues publiques, suite aux investigations ayant mené à la sanction visant Robert Sarver.