La première sortie à 40 points de Jamal Murray

« Je ne sais pas s’il est dans la zone mais il joue à un niveau simplement très élevé. » Le compliment est signé Mike Malone et il désigne Jamal Murray. La nuit passée face aux Hawks, son meneur de jeu a planté 41 points (15/24 aux tirs dont 7/12 de loin), sa première performance à 40 points ou plus depuis son retour de blessure.

« Il y a deux mois, vous me demandiez quand je saurais que Jamal serait de retour. Et je disais que ce n’est pas seulement son 'scoring'. Pour moi, quand Jamal est à son meilleur niveau, il pèse sur le jeu à tous les niveaux. Il a été notre ‘Défenseur du match’ (une récompense honorifique remise par le staff) alors qu’il a compilé 41 points, 7 passes et une seule perte de balle. Sur les deux derniers matchs, il a 15 passes décisives et seulement 2 pertes de balle. Et puis 5 rebonds, le tout d’une façon extrêmement efficace », salue encore son coach.

Un apport général donc, mais de telles explosions offensives de la part de Murray peuvent rendre les Nuggets de Nikola Jokic encore plus dangereux. « Il est agressif, il est confiant. Quand il est chaud, les gars le cherchent. Ce que j’aime le plus sur ses performances actuelles, c’est qu’il est vraiment agressif. Un Jamal agressif et confiant, c’est un Jamal effrayant », prévient Malone en direction des autres grosses écuries de l’Ouest.