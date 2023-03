La poisse pour Jonathan Isaac

Tandis que le Magic croit encore au "play-in", les coéquipiers de Paolo Banchero ont appris qu'ils allaient terminer la saison sans Jonathan Isaac. Alors qu'il venait tout juste de revenir sur les terrains après deux ans et demi passés à l'infirmerie, l'ailier-fort d'Orlando va de nouveau passer sur le billard ! Cette fois, il s'est déchiré un adducteur, et la lésion est si grave qu'il doit se faire opérer, et sa saison est d'ores et déjà terminée.

« Nos pensées vont à Jonathan, dont la force morale face à l’adversité est unique » écrit Jeff Weltman, le président du Magic, dans le communiqué du club. « Jonathan a travaillé extrêmement dur pour revenir sur le terrain cette saison et a démontré son impact sur notre équipe. Nous serons à ses côtés alors qu’il se concentre sur la suite. »

Le 23 janvier dernier, après 904 jours éloignés des terrains, Isaac avait effectué un retour marquant avec 10 points et 10 rebonds dans une victoire face aux Celtics. Depuis, ses prestations étaient moindres, mais il apportait 5 points et 4 rebonds par match en 11 minutes de temps de jeu.

Surtout, il signait 1.3 interception par match. Parmi les joueurs ayant disputé 10 matches et plus, personne n'est aussi efficace pour voler des ballons puisque ça donne 4.1 steals sur 36 minutes.