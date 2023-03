La NBA pleure le décès de Willis Reed, véritable légende des Knicks

C'est une légende de la NBA, et même un héros qui s'est éteint ce mardi à l'âge de 80 ans. Elu dans le Top 76 des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, Willis Reed est entré dans l'histoire de la NBA le 8 mai 1970 en jouant le Game 7 face aux Lakers de Wilt Chamberlain sur une jambe, avec au bout le 1er titre de l'histoire de la franchise.

Intérieur d’une seule équipe de 1964 et 1974, celui que l'on surnommait « Captain » est l’un des plus grands joueurs passés par la franchise new-yorkaise puisqu'il y a remporté deux titres (1970 puis 1973), terminant MVP de ces deux Finals.

Sept fois All-Star en dix saisons et présent à cinq reprises dans une All-NBA Team, Willis Reed avait remporté le trophée de Rookie Of The Year en 1965 mais aussi le trophée de MVP en 1970. Intronisé au Hall of Fame en 1982, il avait quitté la NBA avec de magnifiques stats : 18.7 points et 12.9 rebonds de moyenne en carrière.

Quatorze ans plus tard, on le retrouve sur le banc des New Jersey Nets, les voisins des Knicks. Il y coache un an, avant de devenir vice-président. Sous sa houlette, la franchise s'éloigne de la morosité avec Derrick Coleman, Kenny Anderson et Drazen Petrovic dans les années 90, puis surtout avec Jason Kidd et Kenyon Martin dans les années 2000. A l'arrivée, deux Finals, cette fois perdues, face aux Lakers et aux Spurs.

En 2004, il quitte les Nets pour les Hornets, en transit par la Nouvelle Orleans, puis OKC. Il y restera jusqu'en 2007, où il aura le nez fin en réunissant Chris Paul, David West et Peja Stojakovic.