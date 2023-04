La NBA modifie le mode de sélection des All-NBA Teams

Vendredi soir, tard dans la nuit, la NBA et le syndicat des joueurs sont tombés d'accord sur la prochaine convention collective et cela inclut de nombreuses modifications comme l'arrivée d'un tournoi à la mi-saison ou la mise en place de nouvelles taxes pour les franchises qui dépensent trop.

Pour les trophées individuels, comme MVP, la NBA a décidé d'imposer un nombre minimum de matches, et ce sera 65. Ceci est instauré pour limiter les mises au repos des stars de la ligue. Dans le même esprit, cette limite est instaurée pour la sélection des All-NBA Teams en fin de saison. La saison passée, quatre des 15 joueurs sélectionnés n'avaient pas joué 65 matches, dont LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry.

Autre changement, et c'est un tournant dans l'histoire de la NBA : la fin des sélections par poste. Jusqu'à présent, les votants sélectionnaient deux arrières, deux ailiers et un pivot. Ce qui empêchait, par exemple, que deux pivots soient sélectionnés dans le premier cinq même si, comme c'est le cas avec Nikola Jokic et Joel Embiid, ils sont les deux meilleurs joueurs de la NBA.

A partir de 2023/24, on pourra donc trouver cinq arrières ou trois pivots dans le meilleur cinq de l'année ! Pour la NBA, c'est une manière de reconnaître que le basket a évolué avec des postes de moins en moins figés, mais aussi de prendre en compte l'impact financier d'une sélection dans les meilleurs cinq de l'année. En effet, au moment des prolongations de contrat, un trophée individuel, une sélection All-Star ou dans une All-NBA Team permettent de décrocher un plus gros contrat.