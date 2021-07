La grande part de Jrue Holiday

Une interception magistrale et une passe pour Antetokounmpo qui conclut au alley-oop

Antetokounmpo : « Je l'ai remercié de m'avoir fait confiance »



Sealed with a steal. Jrue was unreal.



27 PTS | 13 AST | 4 REB | 3 STL pic.twitter.com/X8zSCx4KvE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 18, 2021

Quand Holiday défend, Booker et Paul rentrent deux fois moins de paniers

Et maintenant, Milwaukee a le vent en poupe. Menés 0-2, les Bucks ont renversé la vapeur dans les Finales NBA et mènent désormais 3-2 contre les Suns de Phoenix.Si Milwaukee est finalement couronné, Giannis Antetokounmpo sera évidemment célébré. Comme Khris Middleton. Il faudra également saluer Jrue Holiday.Dans ces Finales 2021, plusieurs actions décisives se sont nouées. Holiday a réussi la dernière en date, fondatrice de cette troisième victoire d’affilée, la première sur le parquet adverse. Il restait alors 16’’7 à jouer, Phoenix était revenu à un point et Devin Booker, 40 points au compteur, avait le ballon.Le meneur des Bucks arrachait le ballon à son prestigieux opposant et menait derrière la contre-attaque avec brio. Holiday effectuait une passe lobée du plus bel effet pour Antetokounmpo qui finissait au alley-oop et obtenait dans le même temps la faute de Chris Paul.« Au départ, je pensais qu'il allait tirer alors je suis resté derrière pour essayer de le gêner, a détaillé le meneur de Milwaukee. Quand il a feinté, je me suis dit qu'il ne fallait pas sauter et il s'est littéralement retourné vers moi. Après, pour Giannis, j'ai lancé la balle aussi haut que je pouvais. On ne l'appelle pas le "Freak" pour rien. »Une action de classe forcément saluée par la star grecque.Il ne voulait pas me donner le ballon au début mais j'ai crié "Jette-là, jette-là". Je l'ai remercié de m'avoir fait confiance. Si la passe avait été ratée, le coach lui serait tombé dessus en lui disant que son boulot de meneur, c'est de tenir le ballon. »Quand il s’active, Booker et Paul rentrent deux fois moins de paniers. Prolongé en avril pour 160 millions de dollars sur quatre ans, l’ancien des Pels s’impose enfin après plusieurs années compliquées et des blessures récurrentes. A 31 ans, il n’est plus qu’à un succès à domicile d’une première bague. A laquelle il aura grandement contribué, si les choses s’achèvent royalement.