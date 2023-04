La fille de DeMar DeRozan menacée sur les réseaux sociaux

Mercredi soir, une petite fille de 9 ans est devenue la star d'un soir. Il s'agit de Diar DeRozan, la fille de la star des Bulls, et dans la salle de Toronto, elle s'est fait remarquer en hurlant sur les shooteurs des Raptors lorsqu'ils tiraient leurs lancers-francs. Des cris stridents qui expliquent peut-être la maladresse de Toronto : 18 lancers-francs ratés !

Malheureusement, des imbéciles s'en sont pris à elle sur les réseaux sociaux, au point que les Bulls avaient décidé, mercredi soir, de l'escorter d'un agent de la sécurité au moment de sortir de la salle de Toronto. Une information confirmée par son papa. "C'est dingue, mais c'est le monde dans lequel on vit. Franchement, peu importe que quelque chose soit bien, il y aura toujours de pauvres types qui n'ont pas de vie. C'est triste."

Comme elle a 9 ans, et qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux, la jeune Diar n'a pas eu vent de ces menaces, et elle n'a rien remarqué. Pour DeMar, il est essentiel de la protéger de ce bruit extérieur. "Évidemment, c'est frustrant d'entendre des menaces, quelles qu'elles soient. On ne prend rien à la légère. Ma fille ne sait rien de tout cela. Elle ne connaît que le bon côté des choses, à savoir que nous avions gagné le match. Tant qu'elle est contente de ça, je ne m'inquiète de rien d'autre".

Même s'il estime qu'il est assez grand pour protéger, seul, sa fille, DeRozan a apprécié l'attention des Bulls. "Plus que tout, ce qui m'importe, c'est que ma fille profite de ces moments. Il faut que cela reste dans notre cercle. Je ne veux pas qu'elle se laisse entraîner par toutes les choses négatives qui se passent à l'extérieur. C'est juste moi qui suis protecteur en tant que père. Tant qu'elle est avec son papa, je ne m'inquiète de rien ! C'était juste par précaution, et j'ai apprécié ce geste".