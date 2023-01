La dernière blessure de Ben Simmons agace Brooklyn

Back-to-back raté pour les Nets et surtout Ben Simmons. La veille, face aux Philadelphia Sixers, Jacque Vaughn s’était ainsi passé de l’Australien en fin de match, le coach regrettant son manque d’adresse extérieure et globalement sa trop grande timidité offensive. La nuit dernière, face aux Detroit Pistons, le All-Star a quitté ses partenaires au milieu du troisième quart-temps. Une nouvelle douleur au genou qui agace visiblement le coach…

"Pour moi, de mon point de vue, tout le monde doit jouer tous les matches, et chacun doit faire le nécessaire pour être prêt à jouer tous les matches" répond ainsi le coach des Nets. "Certains ont joué un certain nombre de minutes à Philadelphie, et ils ont eu un temps de jeu équivalent ce soir, et c'est une question de préparation. Il faut donc mettre en avant les joueurs qui font en sorte d'être prêts à jouer."

Ben Simmons se prépare-t-il correctement ? C’est la question que semble lui poser Jacque Vaughn, qui ne voulait pas sortir l’excuse du back-to-back pour expliquer le revers à domicile face aux Pistons, pourtant la pire équipe de la conférence Est…

"Je ne ferai pas en sorte d'utiliser ça comme une excuse. Il n'y a aucune excuse à chercher. On joue tous le même nombre de matches sur la même période. Le calendrier dicte son rythme à chacune des équipes... Peu importe ! Il faut faire le nécessaire pour prendre soin de son physique et de son mental quand il y a des jours de repos, ou même les jours de match, pour faire en sorte de gagner."