La blessure idiote de Myles Turner

S'il y avait un classement annuel des blessures idiotes, Myles Turner serait logiquement bien placé. Mercredi soir, le pivot des Pacers s'est donné une entorse en retombant sur le pied d'un "ballboy", c'est à dire la personne qui s'occupe de donner les ballons aux joueurs. Difficile de faire pire à l'échauffement...

Résultat, Turner rejoint l'infirmerie pour au moins une semaine et c'est hélas une habitude pour lui puisqu'il avait loupé plusieurs mois de compétition la saison passée en raison d'une fracture au pied gauche. Sans lui, Indiana s'est incliné à domicile face aux Wizards, et on a vu combien son absence était préjudiciable à sa jeune formation. Surtout qu'en face, il y avait les 2m20 de Kristaps Porzingis.

"Nous avons commis des erreurs vraiment, vraiment vilaines. Notamment sur des 'switchs' après les écrans, qui ont offert à nos adversaires des paniers tout cuits près du cercle. On doit régler ça », constatait, amer, Rick Carlisle. Ce manque d'intimidation près du cercle s'est aussi traduit par gros déficit au rebond : 66 prises contre 54.

Turner absent, Carlisle a tout tenté. Il a débuté avec du "small ball" avec le seul Jalen Smith dans la peinture. Il a ensuite fait jouer Isaiah Jackson puis l'imposant Goga Bitadze, mais aucun n'est spécialiste de la dissuasion. "Ils ont pris beaucoup de tirs dans la peinture et Myles aurait contré ou au moins gêné la plupart de ces tirs. En défense, il change la physionomie du match », conclut Jackson.