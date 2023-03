Kyrie Irving et les Mavericks en grand danger

Après leur défaite à Philadelphie, les Mavericks se retrouvent en très grand danger. Désormais, Dallas a en effet deux défaites de plus que les équipes du Top 10 de la conférence Ouest, et le risque de rater le play-in est très, très grand…

« C'est clairement frustrant. On était en lice pour une place en playoffs, et maintenant on essaie de faire le play-in, donc clairement, c'est frustrant », a ainsi déploré Luka Doncic. « Je ne crois pas qu'il soit question de cohésion. On doit juste gagner nos matchs, c'est tout ».

Kyrie Irving admet qu’il ne s’attendait pas à se retrouver dans cette position…

« Je crois que maintenant, par rapport à là où on en est dans la saison et la position des autres équipes, on dirait bien qu'on est dans un beau merdier, pour être honnête avec vous », a-t-il reconnu. « Parce qu'on est à 37 victoires et 40 défaites, et qu'on essaie de se battre pour entrer en play-in. Je pense qu'aucun joueur de notre vestiaire, ni moi, en arrivant en cours de saison, ne s'attendait à ça ».

L'ancien joueur des Nets semble également prendre conscience du risque qu’il a pris en demandant un transfert en cours de saison…

« Je ne m'attendais pas à demander un trade à ce moment de la saison. Je voulais finir la saison avec Brooklyn, et je n'ai pas eu la chance de le faire. Donc certains des objectifs que je m'étais fixés ont dû être changés, et j'ai dû être plus que volontaire, ce que je suis toujours, pour être flexible et m'adapter et en accepter les conséquences, que l'on se qualifie pour les playoffs ou non », a-t-il conclu.