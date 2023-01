Kyrie Irving aimerait prolonger avec les Nets

Très bon depuis le début de saison et même brillant depuis une semaine, avec 36.5 points de moyenne à 54 % de réussite au shoot et 49 % à 3-pts sur les quatre derniers matches, Kyrie Irving sera libre de signer où bon lui semble à l'issue de la saison. L'été dernier, son nom circulait dans les rumeurs de transfert et il n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec les Nets pour une prolongation de contrat. Le joueur voulait garder la main sur son avenir dès 2024, alors que la franchise voulait le conserver au moins deux saisons de plus, soit jusqu'en 2025.

Pour autant, son envie de rester à Brooklyn n'a pas été entamée par cet échec, comme l'explique son agent, Shetellia Irving. « J’ai contacté les Nets à ce sujet. Nous n’avons pas eu d’échanges significatifs à ce jour », explique-t-elle. « Le désir est de faire de Brooklyn sa maison, avec le bon type de prolongation, ce qui signifie que la balle est dans le camp des Nets pour communiquer à ce stade si leur désir est le même. »

Comme ses prestations sont très bonnes, qu'il semble enfin uniquement concentré sur le basket et qu'il n'a que 30 ans, l'ancien joueur de Cleveland et Boston, champion NBA en 2016, sera sans aucun doute très courtisé cet été, si jamais les Nets ne veulent pas ou ne parviennent pas à lui faire signer un nouveau contrat. La franchise de Brooklyn pourra lui proposer une prolongation qui tournera autour des 200 millions de dollars sur quatre saisons.