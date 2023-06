Kyle Kuzma va tester le marché des transferts

Champion NBA avec les Lakers en 2020, Kyle Kuzma sera cet été l'un des meilleurs ailiers-forts disponibles puisqu'il a choisi de décliner sa "player option" afin d'être free agent. Comme Draymond Green plus tôt dans la journée chez les Warriors, Kuzma fait une croix sur sa dernière année de contrat avec les Wizards.

A bientôt 28 ans, Kuzma devait toucher 13 millions de dollars la saison prochaine, et son objectif est bien sûr de décrocher un bien plus gros salaire, et sur le long terme. A Washington, il peut espérer un contrat sur cinq ans, sans doute pour un montant qui dépassera les 100 millions de dollars. C'est dans la capitale qu'il a franchi un cap, au point de tourner à plus de 21 points par match. Il avait prévenu qu'il saurait s'en souvenir au moment de faire un choix.

"J’ai passé de bons moments ici. J’ai développé mon jeu de manière significative et il y a de bonnes personnes ici. Je serais idiot de dire que ce n’est pas une option pour moi », reconnaissait-il en avril « J’ai énormément progressé ces deux dernières années et Wes (Unseld Jr., le coach), Tommy (Sheppard, le président) et Ted (Leonsis, le propriétaire) m’ont tous offert cette opportunité et même de me mettre dans cette situation. Je le vois bien ici parce qu’ils me soutiennent. »

Même si la direction de la franchise a changé, et que Bradley Beal vient d'être envoyé aux Suns, Kuzma devrait prolonger son bail aux Wizards.