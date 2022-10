Klay Thompson encore marqué psychologiquement

Comme le public japonais, venu en nombre observer les Warriors défier leur idole, Rui Hachimura, on pensait voir Klay Thompson en tenue pour les deux rencontres amicales face aux Wizards. Le quadruple champion NBA a accompagné ses coéquipiers au Japon, et on l'a vu s'échauffer et participer à un concours à 3-points, mais Steve Kerr a prévenu qu'il n'était pas en mesure de jouer.

"Après deux ans d’arrêt à cause de blessures, c’est vraiment particulier de jouer un match après trois séances et demie. On est donc simplement prudents, et on essaie d’agir intelligemment" avait déclaré Steve Kerr après la victoire de ses joueurs face à Washington. "On se sent plus à l’aise à l’idée de lui donner un peu plus de temps pour monter en puissance. Il n’est pas tout à fait prêt à jouer à ce stade, comme nous n’en sommes qu’au tout début du camp."

"Une sorte de blocage psychologique"

Interrogé samedi sur les déclarations de son coach, Thompson a précisé les raisons de son retard, et elles sont davantage mentales que physiques. L'arrière All-Star se souvient qu'il s'est rompu le tendon d'Achille il y a deux ans, juste avant la reprise de l'entraînement, et il a encore de l'appréhension au moment de jouer pendant l'été ou d'effectuer des matches d'entraînement.

"Je n’ai pas fait les matches d’entraînement, et cette semaine sera très, très importante pour moi, surtout avec le retour à San Francisco" a-t-il expliqué au micro de The Athletic. "Je n’ai pas beaucoup joué cet été, c’était dur… surtout vu ce qu’il s’était passé lors d’un été précédent quand j’étais en bonne forme et que je m’étais déchiré le tendon d’Achille, c’était vraiment dur là. Mentalement c’était dur. C’est compliqué à expliquer, et c’est une sorte de blocage psychologique. J’y arriverai un jour, mais la saison a été tellement éprouvante avec mon retour, tellement difficile avec la conquête du titre et un mois plus tard il faut rejouer."