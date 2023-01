Killian Hayes est sorti du cinq majeur des Pistons

Pour affronter les Nets, Killian Hayes a commencé la rencontre sur le banc. Une première pour lui depuis le 11 novembre dernier et 32 matches de suite disputés dans le cinq majeur. Le Français n'était pas le seul titulaire à voir son statut changer pour cette rencontre face à Brooklyn puisque l'intérieur Isaiah Stewart était lui aussi remplaçant.

Pourquoi ce choix ? Dwane Casey voulait changer les choses et provoquer un déclic après la débâcle contre les Bucks où ses troupes avaient encaissé 49 points en premier quart-temps et 150 au total. Pour remplacer Hayes et Stewart, et ainsi entourer Bojan Bogdanovic, Jalen Duren et Jaden Ivey, le coach a misé sur Alec Burks et Saddiq Bey.

« On a deux rookies et deux vétérans, et l’idée, c’est un peu de mélanger les deux pour avoir un certain équilibre », explique le coach pour justifier sa décision. « Quand les choses se corsent, on a deux vétérans pour faire face. Bogdanovic n’a pas fait un grand match, mais sa maturité sous la pression est précieuse. »

Se retrouver sur le banc ne fut pas une punition pour le meneur de jeu, car il a conclu la partie sur le parquet, en étant même décisif dans les dernières minutes. Hayes a terminé avec 16 points dans cette victoire. Ce changement a donc payé pour Dwane Casey, qui a surtout insisté sur le bon comportement de ses joueurs. « Rebondir après notre match de l’autre jour, ça en dit beaucoup sur le caractère des gars, sur leur envie. C’est de ça dont je suis le plus fier », déclare l'entraîneur. « Qu’on gagne ou pas, on veut se battre comme ça et affronter l’adversité et rebondir ainsi. »