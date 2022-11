Khris Middleton se rapproche du retour

Passer par l’étage inférieur pour retrouver du rythme avant de retrouver la grande ligue, c’est quelque chose de fréquent pour gérer le retour de blessure d’un joueur. Les Bucks font aujourd’hui ce choix avec Khris Middleton, opéré au poignet durant l’été, qui n’a plus joué depuis le premier tour des derniers playoffs face aux Bulls.

Celui-ci vient d’être envoyé en G-League, l’antichambre de la NBA, avec l’équipe affiliée aux Bucks, le Wisconsin Herd. L’arrière, accompagné de son coéquipier Wesley Matthews (ischio-jambiers), doit s’entraîner avec cette équipe de la ligue de développement dans la perspective d’un retour au jeu.

« Il a fait des progrès, vraisemblablement de manière régulière et lente. Aujourd’hui a été une autre bonne journée. On va continuer à voir comment il se sent demain. Avec un peu de chance, il pourra en faire un peu plus chaque jour », a déclaré dimanche son coach Mike Budenholzer. Ce dernier réclame un rétablissement physique total de son joueur, pas seulement au niveau du poignet donc.

Le technicien n’est pas dans l’urgence puisque son équipe, après sa victoire face aux Blazers cette nuit, talonne les Celtics au sommet de la conférence Est avec un très bon bilan de douze victoires pour quatre défaites.