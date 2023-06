Khris Middleton est passé sur le billard

Après une saison galère, avec seulement 33 matches disputés sur 82, Khris Middleton a décidé de se faire opérer du genou droit. C'est à cause de ce genou que le shooteur de Milwaukee avait manqué une vingtaine de rencontres entre décembre et janvier, et cette douleur persistait depuis longtemps.

« Ce n’est rien de sorcier… C’est un peu à quoi je suis confronté chaque été en préparant la saison. Il faut que mon genou se réhabitue à courir, à sauter, à la force, au contact après une longue période d’inactivité » avait-il confié en cours de saison. « Je sais que c’est un peu vague, mais la vérité c’est qu’il n’y avait que ça. Le gonflement et tout le reste, nous n’avons pas réussi à les faire disparaître. Ma jambe n’était tout simplement pas assez puissante ou en forme pour résister. »

Pour retrouver de la force et faire disparaître ce gonflement, Middleton a donc subi une arthroscopie, et les chirurgiens ont simplement nettoyé l'articulation. Une opération bénigne pour l'ailier All-Star puisqu'il devrait être rétabli dès juillet. D'ici là, il aura décidé, ou pas, de faire jouer sa "player option".

Joueur cadre de Milwaukee, au point d'être convié aux entretiens pour trouver le remplaçant de Mike Budenholzer, Middleton a la possibilité d'être "free agent" s'il décline une "player option" à 40.8 millions de dollars. S'il le fait, ce sera sans doute pour prolonger sur plusieurs saisons, avec un salaire légèrement revu à la baisse. Histoire de permettre à son équipe de récupérer quelques millions de dollars pour signer un bon "free agent".