Kevin Love imagine les Cavs retirer le maillot de Kyrie Irving

« Avec les tirs qu'il rentre, il faut juste s'asseoir et se dire qu'on ne peut pas y faire grand-chose. C'est comme ça depuis le début de sa carrière. C'est pour cela qu'il a été un joueur si spécial dans cette ligue et qu'il continue à l'être. » L’hommage est signé Kevin Love et il concerne Kyrie Irving, auteur 32 points (11/19 aux tirs dont 7/11 de loin) cette nuit dans la victoire de ses Nets sur son ancien parquet, celui des Cavs.

Son retour à Cleveland, la franchise qui a drafté le meneur en 2011, est toujours un petit événement local. Des fans locaux ont d’ailleurs préféré l’accueillir avec quelques huées. Une attitude avec laquelle Kevin Love a du mal : « Sur le plan basket, et ce qu'il a signifié pour la franchise, Cleveland, l'Ohio, il devrait recevoir de vrais applaudissements chaque fois qu'il vient. Suffisamment de temps a passé pour qu'on l'aime pour ce qu'il a représenté. »

Visiblement, certains fans n’ont toujours pas digéré sa demande de transfert surprise formulée durant l'intersaison 2017, qui s'était ainsi concrétisée par son arrivée à Boston, en échange d'Isaiah Thomas notamment. Mais la fin de son association avec LeBron James ne doit pas faire oublier le point d'orgue de sa carrière : le titre historique de 2016 remporté avec les Cavs, aux dépens des Warriors qui menaient pourtant 3-1 dans cette série. Une finale marquée par le tir du meneur rentré dans les derniers instants d’un Game 7 de folie.

Si bien que lorsqu’on demande à Kevin Love si le maillot du meneur doit être retiré dans l'Ohio, sa réponse fuse : « Sans aucun doute. Absolument. Tout de suite, après la fin de sa carrière. La question ne se pose même pas pour moi. Il doit être là-haut. Il a rentré le plus grand tir de l'histoire de la franchise et l'un des tirs les plus importants de l'histoire des finales quand on pense à comment tout s'est déroulé : ce que cela signifiait pour la ville, pour son parcours, celui de LeBron et tout le reste, y compris cette équipe de Golden State qui est devenue une dynastie et qui était historiquement grande. »