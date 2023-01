Kevin Durant ne veut pas rater le All-Star Game

Le compte à rebours a débuté pour Kevin Durant, victime d'une grosse entorse au genou droit. Absent depuis deux semaines, l'ailier des Nets aimerait tellement participer au All-Star Game, programmé pour le 19 février à Salt Lake City. C'est possible puisque le staff médical a annoncé qu'il était de retour à l'entraînement, et que son genou sera à nouveau examiné dans deux semaines. C'est aussi possible parce que les fans votent en masse pour lui pour qu'il soit sélectionné.

« J’aimerais demain si je le peux », répond Kevin Durant à propos de la date de son retour. « C’est mon sentiment d’urgence. Évidemment, je ne veux rien précipiter. Je veux être sûr d’être à 100%. Mais oui, je veux jouer. Je veux prendre part à tous ces événements. »

Et Durant de rappeler qu'il a déjà manqué beaucoup de rendez-vous, comme par exemple tous les matches à Golden State, ou plutôt Oakland et désormais San Francisco, depuis qu'il a rejoint Brooklyn. « Ça m’a manqué de ne pas pouvoir jouer à Golden State, mon ancienne maison. Cela fait donc trois ans que je ne l’ai pas fait. Vous voyez toutes ces choses vous passer sous le nez, alors je veux participer à tout. Même si je sais que je dois prendre mon temps et m’assurer de faire ma rééducation avant de revenir sur le parquet. »

En son absence, les Nets ont d'abord perdu quatre matches de suite. Mais il y a du mieux avec deux victoires, à Utah et justement San Francisco face aux Warriors.