Kevin Durant ne tient plus compte des critiques

« Je me fous de mon héritage… J’avais l’habitude de le faire. J’avais l’habitude de vouloir me frayer un chemin ou un espace dans ce sport dont les gens se souviendraient, mais ça a pris trop d’importance aujourd’hui. Je me concentre trop sur les autres ». Ces mots sont signés Kevin Durant au lendemain de ses débuts à domicile sous ses nouvelles couleurs de Phoenix. Dans une interview accordée à The Athletic, le double champion NBA et triple champion olympique assure qu'il veut finir sa carrière loin des polémiques et des débats sur son compte.

« Avant, quand il y avait tous ces débats, je m’en souciais… Je suis sur le point d’être dans le sillage des plus grands, et c’était énorme. Aujourd’hui, je m’en fiche complètement. Je veux juste aller sur le terrain et être productif. Je veux être le meilleur possible, rentrer chez moi, passer du temps avec ma famille, et c’est tout ».

C'est en quittant le Thunder pour rejoindre les Warriors que l'image de Kevin Durant a changé auprès du grand public mais aussi des observateurs. Lassé de perdre face à la bande de Stephen Curry, il avait préféré les rejoindre... « Je dirais que ça date de l’époque des Warriors. Je ne dirais pas que j’essayais de plaire aux gens, mais j’essayais simplement de leur faire comprendre qui j’étais en tant que joueur. La façon dont j’ai quitté OKC a suscité beaucoup de confusion quant à ma personnalité. »

C'est depuis cette époque que Durant s'efforce d'inverser la courbe, mais il a compris, à bientôt 35 ans, que c'était peine perdue. « J’avais l’impression qu’il fallait que je l’explique aux médias et aux fans de la NBA, mais au bout d’un moment, je me suis dit qu’ils allaient croire ce qu’ils avaient envie de croire. Je n’ai donc pas besoin d’essayer de changer leur façon de voir la situation. Au bout d’un moment, je me suis dit : « Et puis merde, tu peux penser ce que tu veux ». Je sais que cela fait partie du problème. J’en ai assez d’essayer de faire comprendre qui je suis en tant que personne et en tant que joueur. »