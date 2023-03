Kevin Durant minore ses retrouvailles avec Kyrie Irving

Un « match comme les autres ». Ce discours, classique venant d’un joueur sur le point de retrouver son ancienne équipe ou un ancien coéquipier, est celui de Kevin Durant pour évoquer le déplacement de ses Suns, dimanche, à Dallas. Là où il va retrouver un certain Kyrie Irving.

« Je comprends l'aspect divertissement et beaucoup de gens à l'extérieur ont encerclé la date sur leur calendrier, mais pour les deux équipes, c'est juste une programmation classique. Il s'agit de se remettre au travail et de voir comment on peut s'améliorer collectivement », affiche « KD ».

Auteur d’une sortie très propre à Chicago, avec 20 points, 9 rebonds et 6 passes, l’ailier de Phoenix ajoute : « On a déjà joué l'un contre l'autre. Mais c'est priorité aux Suns. Je suis sûr qu'ils se disent la même chose. Il s'agit de se montrer à son avantage. » Plus tôt dans la semaine, Durant assurait ne pas encore avoir eu l’occasion d’échanger avec Irving de sa demande de départ de Brooklyn.

Le coéquipier de Luka Doncic dit, lui, avoir « hâte de jouer contre les Suns, contre ces Suns 'new-look' avec KD. Je pense qu'il y aura de l'excitation liée au fait de nous affronter à nouveau l'un l'autre. C'est mon frère pour la vie, mais quand on sera sur le terrain, j'attends avec impatience cette confrontation, une confrontation amicale. »