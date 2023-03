Kevin Durant maladroit pour sa première à Phoenix

Il avait déjà porté le maillot des Suns à trois reprises mais n’avait pas encore eu l’occasion d’évoluer devant son nouveau public. Kevin Durant, qui s’était blessé à la cheville à l’échauffement d’un match il y a un mois, a enfin pu fouler le parquet du Footprint Center, cette nuit face aux Wolves.

Le moment était très attendu par le public local mais également par le joueur lui-même. « Ça m'a été compliqué de trouver le sommeil aujourd'hui, d'arrêter de penser au match. Parfois, on veut trop bien faire et on commence à se précipiter et à ne pas être comme d'habitude », livre « KD » à l’issue de la rencontre remportée par son équipe (107-100).

Gêné par le spécialiste défensif d’en face, Jaden McDaniels, l’ancien joueur des Nets a ainsi manqué ses six premières tentatives de tirs. « C'est frustrant mais j'ai déjà connu ça, des débuts de matchs compliqués. Sur certains de ces tirs, j'étais vraiment dans la précipitation en essayant que tout revienne d’un coup. Je me mets parfois des bâtons dans les roues en pensant trop », avoue le joueur de 34 ans.

Ce dernier, qui n'a pas encore perdu sous ses nouvelles couleurs (4 victoires), a dû se contenter d’une sortie à 16 points, 8 rebonds et 4 passes, loin de ses standards habituels. Avec surtout un modeste 5/18 aux tirs (28%), soit sa plus petite soirée d'adresse de la saison.

« On regarde les chiffres et on se dit que ce n'est pas Kevin. Mais la façon dont il est resté dans le coup, avec ses paniers à 3-points (dans le quatrième quart-temps), c'est Kevin. Il ne va pas refuser ce genre de tirs. Il s'est battu des deux côtés du terrain. Je pense que son cardio doit revenir au niveau qu'il souhaite. Une fois qu'il aura atteint ce niveau, on verra le Kevin qu'on connaît tous », assure son coach Monty Williams.