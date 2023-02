Kevin Durant forfait pour le All-Star Game

C'était prévisible, et le couperet est tombé : Kevin Durant ne pourra pas honorer sa 13e sélection au All-Star Game. Choisi par le public, l'ailier des Nets n'est pas remis de son entorse au genou, et la franchise ne sait pas toujours lorsqu'il pourra reprendre le chemin des terrains. Brooklyn doit encore jouer quatre matches d'ici le All-Star Week-end, prévu pour la fin de la semaine prochaine, et Durant est toujours à l'infirmerie.

Son forfait est le premier pour cette édition qui aura lieu à Salt Lake City, et ça devrait faire le bonheur de James Harden, qui n'avait pas été choisi par les entraîneurs de la conférence Est. A moins que ce ne soit Jimmy Butler ou Jalen Brunson, autres "oubliés" à l'Est.

Ce forfait, majeur, ne devrait pas être le seul puisque Stephen Curry devrait dans les heures qui viennent annoncer le sien. Blessé aussi au genou, le meneur des Warriors est sur le flanc pour "plusieurs semaines" selon le staff des Warriors, et à 10 jours du All-Star Game, il y a peu de chances qu'il soit en tenue.

Pour le remplacer, quelques noms à l'Ouest comme De'Aaron Fox, le meneur des Kings, ou Anthony Edwards, l'arrière des Wolves. A moins que la NBA ne récompense un joueur de Denver, comme Jamal Murray ou Aaron Gordon.