Kevin Durant commente le départ de Steve Nash

Même si ce n'était pas vraiment une surprise tant Brooklyn a raté son début de saison, la nouvelle du départ de Steve Nash a tout de même été l'événement de la soirée de lundi en NBA. Une décision logique car l'entraîneur n'arrivait pas à imposer sa patte sur les parquets, tout en devant gérer les polémiques médiatiques autour de Kyrie Irving.

De plus, on sait que durant l'été, après sa demande de transfert, Kevin Durant avait carrément réclamé la tête de Steve Nash. On attendait donc sa réaction après le départ de l'ancien MVP de Phoenix. L'ancien du Thunder n'a pas été mis au courant par les Nets puisqu'il a appris la nouvelle en regardant la chaîne ESPN.

« On est toujours surpris quand ça arrive. Mais c'est normal en NBA », a-t-il déclaré. « Des joueurs demandent des transferts, des coaches sont virés, des désaccords arrivent dans les vestiaires. Il s'agit surtout d'être prêt pour le prochain match. Ça va vite dans cette ligue, surtout pendant la saison, avec les entraînements et les rencontres. Il ne faut pas trop réfléchir même si c'était un peu dans ma tête aujourd'hui. »

Quelle est son analyse du passage de Nash à Brooklyn, finalement assez décevant ? « J'ai adoré travailler avec Steve », assure le MVP 2014. « Il s'est passé beaucoup de choses. L'équipe n'était pas en bonne santé, on n'a pas bien joué. La saison passée, c'était difficile, l'été aussi a été difficile. Ça arrive dans la ligue. Ça ne retire rien à l'intelligence de Nash, à sa façon de coacher. Je pense que ça ne lui enlève rien. Ça n'a pas fonctionné, c'est tout. »