Kevin Durant absent, Kyrie Irving s'impose comme patron des Nets

A quoi reconnaît-on un leader ? A sa capacité de prendre un match à son compte quand tout va mal, mais aussi à sa capacité à faire confiance aux autres au moment de prendre un shoot décisif. Deux caractéristiques qui collent à la remarquable performance de Kyrie Irving cette nuit, auteur de 38 points, 9 passes et 7 rebonds dans la victoire arrachée à Golden State.

"Uncle Drew" plante 12 points dans le dernier quart-temps pour renverser le cours du match, mais c'est aussi lui qui sert Royce O'Neale pour le panier de la gagne. « Kyrie allait jusqu’au cercle, il a marqué des tirs difficiles » témoigne O’Neale. « A ce moment-là, il a pénétré, deux joueurs l’ont pris à deux, et il m’a trouvé. Il a eu confiance en moi, et cette confiance m’a permis de marquer. »

Faire passer le collectif avant l'individu

Kevin Durant absent plusieurs semaines, Kyrie Irving est forcément devenu la première option en attaque, mais il ne veut pas raisonner comme ça. Il n'est pas là pour prendre les tirs de Durant, mais pour les distribuer aux autres. « Première option, deuxième option, troisième option, ça n’a pas d’importance pour moi. Peu importe qui a la balle dans les mains tant qu’il est agressif et que c’est le meilleur tir pour notre équipe. Objectivement, c’est un sport collectif, et il s’agit de gagner des matchs, pas d’identifier une personne pour porter tout le monde chaque soir … C’est juste une attitude collective, une atmosphère collective et en accepter les résultats. »

Une attitude qui déteint sur tout le groupe, et les Nets, sans Kevin Durant, viennent de gagner à Utah et Golden State ! Des succès acquis aussi par la défense, et c'est ce que retient Irving. « Certains soirs, nous devrons vraiment compter sur notre sang-froid et sur notre pression défensive pour nous mener à la victoire. Ce ne sera pas beau à voir, je le dis depuis le début de la saison… mais si nous sommes résilients et que nous sommes concentrés sur défense, nous nous donnons une chance de gagner à chaque match. »