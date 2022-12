Kemba Walker brille, mais Dallas perd à la fin

C’est pour ça que Dallas est allé le chercher. Car malgré ses problèmes de genoux, Kemba Walker reste un joueur capable de porter une attaque. Ce qu’il a prouvé face à Cleveland, la nuit dernière, en compilant 32 points à 12/25 au tir, plus 7 passes et 5 rebonds. Luka Doncic et Spencer Dinwiddie sur la touche, l’ancien All-Star de Charlotte a bien failli porter son équipe à la victoire. Il a d’ailleurs arracher la prolongation en isolation face à Jarrett Allen, mais les Mavericks ont finalement cédé dans la période supplémentaire (100-99).

"J'adore voir ça" explique Christian Wood. "C'est bien de le voir de retour, et simplement de le voir retrouver son rythme."

Quant à Jason Kidd, il est fier de ses joueurs, qui se sont battus jusqu’au bout, et donc de Kemba Walker, qui a fait les bons choix. Jusqu’à ce dernier tir raté de Christian Wood.

“Je trouve que Kemba a fait un travail incroyable, en mettant en place l’attaque, en impliquant les autres gars, en mettant la pression sur leur défense. Il a eu le ballon dans les instants décisifs, il est allé sur la ligne des lancers. On lui a fait confiance et il a vu que Tim (Hardaway Jr) était ouvert et je pensais qu’il allait tirer, mais Tim a fait la bonne passe pour C-Wood. C’était un bon tir.” Mais raté, donc.