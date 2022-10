Kawhi Leonard ne peut pas encore rejouer

Deux matches, 42 minutes. C'est le bilan comptable de Kawhi Leonard après douze jours de compétition. Après seize mois d'absence en raison d'une rupture d'un ligament du genou, l'ailier All-Star faisait partie des joueurs les plus attendus pour cette reprise, et malheureusement, son genou opéré lui joue des tours.

Absent face à OKC cette semaine après avoir ressenti une alerte lors de la séance de tirs du matin, Leonard est directement rentré à Los Angeles pour suivre un traitement. Il devait reprendre ce soir avec la réception des Pelicans mais Tyronn Lue a annoncé qu'il ne s'était pas entraîné samedi, et qu'il ne serait pas en tenue ce soir. Le staff médical parle de "gestion de la blessure", et peut-être qu'il pourra jouer lundi soir face aux Rockets.

Quoi qu'il en soit, ce n'est évidemment pas rassurant puisque la saison vient seulement de reprendre, et Leonard va donc manquer son quatrième match sur six. Pour que sa reprise s'effectue en douceur, son coach et lui avaient pourtant convenu qu'il serait 6e homme. Malheureusement, ça n'a pas suffi puisque son genou le gêne encore.

Face aux Pelicans, Leonard ne sera pas le seul absent puisque Robert Covington est à l'écart du groupe avec une suspicion de Covid. Paul George sera en revanche présent même s'il traîne un mauvais rhume depuis une semaine. Présence aussi annoncée de Marcus Morris qui avait manqué les deux rencontres à OKC pour "raisons personnelles".

Côté Pelicans, Brandon Ingram est toujours à l'infirmerie pour suivre le protocole lié aux chocs à la tête, et Zion Williamson, touché à la hanche, reste incertain.